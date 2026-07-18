طشقند تحتضن منتدى اقتصادي لصياغة شراكة استراتيجية بين كوردستان وأوزبكستان

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أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم السبت (18 تموز 2026)، فعاليات المنتدى الاقتصادي المشترك بين إقليم كوردستان وأوزبكستان، وسط تطلعات متبادلة لبناء شراكة تجارية واستثمارية واسعة ترتكز على ربط أسواق آسيا الوسطى بمنطقة الشرق الأوسط.

ويشهد المنتدى زخماً كبيراً بحضور نحو 150 تاجراً ورجل أعمال من إقليم كوردستان، يقابلهم 161 مستثمراً وصاحب عمل من جانب أوزبكستان.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، نوزاد غفور، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المنتدى سيشهد توقيع حزمة من العقود والاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى بين شركات الطرفين، بما يحقق منافع اقتصادية متبادلة، ويؤسس لقفزة غير مسبوقة في معدلات التبادل التجاري المستقبلي.

وأوضح غفور أن هناك فرصاً استثمارية واعدة وممتازة للعمل المشترك تم تحديدها في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الكيماوية، الزراعة، المعادن، وإنتاج الذهب.

مشيراً إلى إبداء الحكومة الأوزبكية استعدادها الكامل لنقل خبراتها وتجاربها الناجحة للإقليم، لا سيما بعد نجاح طشقند في جذب رؤوس أموال أجنبية بلغت 70 مليار دولار.

وأضاف غفور أن الجانبين قدّما تسهيلات قانونية وإجرائية جوهرية عبر تعديل تشريعات الاستثمار لتسهيل حركة الرساميل، لافتاً إلى توجيه دعوة رسمية لرجال الأعمال الكورد لدخول الأسواق الأوزبكية والاستثمار فيها.

تأتي هذه التحركات امتداداً لنمو مطرد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي تسارعت وتيرتها منذ كانون الأول 2025 إثر زيارة وفد أوزبكي لأربيل وتوقيع مذكرات تفاهم لدعم القطاع الخاص، والتي تُوجت اليوم بزيارة هذا الوفد الموسع من اتحاد الغرف التجارية بالإقليم لطشقند على مدى يومين (17-18 تموز).