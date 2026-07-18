زراعة كوردستان: تصدير 1500 طن يومياً من الإنتاج المحلي إلى وسط العراق وجنوبه

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان عن استقرار حركة الصادرات الزراعية المحلية نحو الأسواق العراقية بمعدلات مرتفعة، نافية وجود أي معوقات رسمية أمام تدفق المنتجات.

موجهةً في الوقت ذاته دعوة للمزارعين للإبلاغ الفوري عن أي حالات منع ميدانية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، قارمان قادر، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن تدفق المنتجات الزراعية من الإقليم صوب محافظات وسط العراق وجنوبه، مستمر بشكل يومي وبواقع يتراوح بين 1200 إلى 1500 طن، يجري تمريرها بمرونة عبر نقاط تفتيش محافظة الموصل.

وأكد قادر وجود اتفاق وتفاهم استراتيجي شامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد يستند إلى "الروزنامة الزراعية المشتركة".

مشدداً على أن إجراءات الحظر والمنع الحالية تستهدف حصراً المنتجات والمحاصيل المستوردة (الأجنبية) لحماية المنتج الوطني، وينطبق ذلك بالمثل على منع دخول أي محاصيل أجنبية من السيطرات الاتحادية إلى داخل الإقليم.

لافتاً إلى عدم الحاجة لإرسال أي وفد تفاوضي إلى بغداد في الوقت الراهن لاستقرار التفاهمات.

وحثّ المتحدث الرسمي المزارعين الملتزمين بالضوابط على التواصل المباشر مع الوزارة في حال تعرض شاحناتهم لأي عرقلة، شريطة استيفائهم الشروط القانونية وفي مقدمتها حيازة "الاستمارة الموحدة" المعتمدة بين أربيل وبغداد، والموثقة بختم وتوقيع وبريد إلكتروني رسمي من حكومة إقليم كوردستان.

مؤكداً أن ممثل الوزارة سيتدخل فوراً وبشكل مباشر مع السلطات في بغداد لحل أي إشكال ميداني يواجه أصحاب هذه الوثائق.