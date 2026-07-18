ترامب يدخل عالم التحليل الرياضي: راقبت ميسي وتمريراته الذكية.. والدفاع حاصره بقوة!

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أربيل (كوردستان24)- أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بالدور الحاسم الذي لعبته الإدارة الأمريكية والجهات الحكومية في تنظيم وإنجاح بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال فعالية مشتركة جرت في مدينة نيويورك، ضمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء من مجلس الفيفا وممثلي الدول المستضيفة.

ووجه إنفانتينو حديثه لترامب قائلاً: "إن كأس العالم هذه لم تكن لتحقق هذا النجاح الملموس لولا دعمكم ودعم إدارتكم". وأضاف أن التنسيق المشترك بين البيت الأبيض والولايات والمدن المختلفة ساهم في خلق بيئة آمنة ومبهجة للزوار والمشجعين، مما مكن العالم من معايشة تجربة رياضية استثنائية.

مبادرات رياضية ومتابعة فنية

من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزازه بجلب الأحداث الرياضية الكبرى إلى الولايات المتحدة، وفي مقدمتها كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية. وأشار ترامب بأسلوب طريف إلى التحديات التي واجهت التنظيم، ومنها الحضور الجماهيري الكثيف الذي بلغ 150 ألف مشجع وقفوا تحت المطر لمتابعة إحدى الفعاليات، رافضاً مقترحات تأجيلها لضمان سير الجدول الزمني للبطولة.

وتطرق ترامب في حديثه إلى الجانب الفني ومستوى النجوم في البطولة، مشيداً باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. ووصف ميسي باللاعب الذكي والقادر على إيجاد الحلول رغم الرقابة الدفاعية اللصيقة التي فُرضت عليه خلال مباريات البطولة.

كما علق ترامب على مسار المنافسات والمفاجآت التي شهدتها البطولة، مستشهداً بمباراة فرنسا وإسبانيا التي جرت في فيلادلفيا، مشيراً إلى أن الرياضة مثل الحياة لا تضمن الفوز الدائم للمرشحين الأقوى، حيث تتغير مستويات الفرق وتحدث المفاجآت غير المتوقعة في اللحظات الحاسمة.

يُذكر أن الفعالية جرت وسط حضور إعلامي ورياضي واسع بمدينة نيويورك، قبيل انطلاق المباراة النهائية للبطولة العالمية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين.