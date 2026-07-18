داعياَ لتحرك دولي.. المجلس الوطني الكوردي في سوريا يدين استمرار الهجمات على إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم السبت، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات والقصف الذي يتعرض له إقليم كوردستان، ولا سيما المناطق الحدودية ومخيمات اللاجئين الكورد من شرقي كوردستان (كوردستان ايران)، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق والقانون الدولي، واستهدافاً مباشراً للمدنيين واللاجئين.

وقال المجلس في بيان: إن هذه الهجمات التي تستهدف إقليماً شكّل ملاذاً آمناً لعشرات الآلاف من الفارين من القمع في إيران، تمثل جريمة مدانة وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتؤكد استمرار سياسة النظام الإيراني في زعزعة أمن المنطقة وانتهاك سيادة دول الجوار".

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع إقليم كوردستان، ومع الكورد من شرقي كوردستان المقيمين في مخيمات اللجوء، وأسر الضحايا والجرحى، داعياً الحكومة العراقية الفيدرالية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية سيادة العراق وأراضيه، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن المدنيين ومخيمات اللاجئين.

كما ناشد المجلس الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وكافة المنظمات الدولية المعنية، اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، وتأمين الحماية للمدنيين واللاجئين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي.