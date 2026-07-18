ثروات كوردستان: بغداد تؤمن حصص الغاز السائل يومياً للإقليم كإجراء مؤقت

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أن وزارة النفط الاتحادية تؤمن يومياً الكميات المطلوبة من الغاز السائل (LPG) لمحافظات الإقليم، كإجراء مؤقت وبديل حتى استئناف الإنتاج في حقل "كورمور" الغازي.

وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية في بيان لها، اليوم السبت 18 تموز 2026، أن عملية إرسال وتفويج الغاز السائل مستمرة بشكل يومي ووفقاً لمتطلبات الاستهلاك المحلي من قبل وزارة النفط الاتحادية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير غاز الطهي المنزلي في محافظات إقليم كوردستان كافة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار التنسيق والتعاون المشترك والوثيق بين أربيل وبغداد لمواجهة النقص المؤقت الطارئ الذي لحق بقطاع الغاز في الإقليم. وبيّن البيان أن هذا الإجراء الاستثنائي سيستمر حتى عودة عمليات الإنتاج في حقل كورمور الغازي إلى طبيعتها واستئناف العمليات الفنية والإنتاجية الرسمية فيه.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، في بيان مشترك يوم أمس الجمعة 17 تموز، الحصول على موافقة وزارة النفط الاتحادية لتأمين وتلبية احتياجات الإقليم وتفادي وقوع أي أزمة أو شح في الغاز.

وطمأنت الوزارتان المواطنين بالقول: "لن تحدث أي أزمة في غاز الطهي المنزلي بالأسواق"، مؤكدتين تركيز الجهود التقنية لاستئناف الإنتاج في حقل كورمور في أسرع وقت وإعادة قطاع التجهيز الكهربائي إلى وضعه الطبيعي المعتاد.