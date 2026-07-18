سنتكوم: مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية السبت مقتل عنصرين من القوات الأميركية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة، في خضم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران.

وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس، "قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأميركيين في الأردن أثناء أداء مهامهما، وذلك خلال تصدي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مُسيّرة". وأضافت "لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين".

سنتكوم تمتنع عن نشر معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين اللذين قُتلا، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهما، "احتراماً لعائلات الضحايا"، وفق ما ورد في بيانها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، قصف طائرات عسكرية أميركية متمركزة في الأردن، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، رداً على القصف الأميركي ليلاً.

وأشار، في بيان، إلى تدمير "عدة طائرات أميركية للتزود بالوقود ومقاتلات حربية"، وإلحاق "أضرار جسيمة بطائرات أخرى عدة".

وقال الجيش الأردني، في بيان الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

AFP