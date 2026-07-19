غروسي يدعو لضبط النفس بعد استهداف محطة نووية إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأحد إلى "ضبط النفس العسكري" بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران، نسبته طهران إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقصفت واشنطن إيران مجدداً الأحد رداً على مقتل اثنين من جنودها في ضربات طالت الأردن. وردت إيران بقصف أهداف في دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة، معلنة أيضاً اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز.

وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن القوات الأميركية، "في عمل عدواني ووحشي يتنافى والقانون الدولي، هاجمت محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء (...) بعدد من المقذوفات الأحد".

وأوردت الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا عبر منصة إكس أن محطة دارخوين بدأ تشييدها العام 2022 في جنوب غرب إيران، "وهي في المراحل الأولى من إنشائها، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية خلال الزيارة الأخيرة للوكالة".

وأضافت أن الهجوم في ضوء ذلك لا يمثل "خطرا إشعاعيا".

لكن المدير العام للوكالة رافايل غروسي "كرر دعوته إلى ضبط النفس العسكري قرب جميع المواقع ذات الصلة بالبرنامج النووي"، وفق المصدر نفسه.

وتواظب إيران على نفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، مع تمسكها بحقها في تطوير برنامج نووي مدني متكامل.



المصدر: وکالات