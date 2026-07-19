القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل وفقدان عدد من جنودها في هجمات بالمنطقة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تحديثاً حول خسائر بشرية في صفوف قواتها إثر هجمات وقعت مؤخراً في المنطقة، شملت حادثين منفصلين في الأردن و اقلیم کوردستان.

حادثة الأردن: بحث مستمر عن مفقود



أفادت القيادة المركزية أنه في أعقاب هجوم إيراني استهدف موقعاً في الأردن يوم 17 تموز/يوليو، قُتل جنديان أمريكيان واعتُبر ثالث في عداد المفقودين. وأوضح البيان أن فرق البحث التابعة للجيش الأمريكي عثرت اليوم على بقايا أشلاء غير محددة الهوية في موقع الهجوم، وتجري حالياً عملية فحص دقيقة للتحقق من هوية تلك البقايا.

حادثة اقلیم کوردستان: انفجار طائرة مسيرة



وفي سياق منفصل، قُتل جندي أمريكي في اقلیم کوردستان يوم السبت 18 تموز/يوليو، وذلك أثناء عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة كانت تحملها طائرة مسيرة هجومية (انتحارية) إيرانية الصنع تم إسقاطها سابقاً. كما أسفر الحادث عن إصابة جندي ثانٍ بجروح طفيفة، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إجراءات إبلاغ العائلات

أكدت "سنتكوم" أنها تتحفظ حالياً على نشر أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات الجنود القتلى والمفقودين، وذلك احتراماً لخصوصية العائلات والتزاماً بالإجراءات المتبعة لإبلاغ ذوي الضحايا أولاً.