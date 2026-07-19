شرطة كرميان تعتقل أربع نساء بتهمة السرقة في كلار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة كرميان، اليوم الأحد 19 تموز 2026، عن إلقاء القبض على أربع نساء بتهمة سرقة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل من أحد المحال التجارية في مدينة "كلار"، مشيرةً إلى أن المتهمات اعترفن بارتكاب الجريمة أمام القاضي.

وصرح العقيد سوران محمد غريب، المتحدث باسم شرطة كرميان، اليوم الأحد 19 تموز 2026، قائلاً: "بعد قيام صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل النسائية في مدينة كلار بتقديم شكوى رسمية لدى قسم مكافحة الإجرام في كرميان حول سرقة كميات كبيرة من مقتنيات محله، باشر فريق التحقيق التابع للقسم باتخاذ الإجراءات القانونية والبحث والتحري".

وأضافت شرطة كرميان أنه نتيجة للتحقيقات وجمع الأدلة، تم التوصل إلى المتهمات الأربع واعتقالهن، وخلال فترة الاستجواب، أدلت المتهمات باعترافات صريحة أمام قاضي التحقيق بارتكابهن للجريمة.

وأكدت المديرية أنه بناءً على قرار القاضي ووفقاً للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي، تم فتح ملف تحقيقي بحقهن، ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة لإكمال القضية.