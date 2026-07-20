الحوثيون يعلنون حظر بحري على السعودية ويتوعدون بتصعيد شامل

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت حركة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل على الملاحة البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ما أسمته معادلة "الحصار بالحصار"، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور إعلان البيان.

وأوضحت القوات المسلحة التابعة للحركة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي رداً على استمرار ما وصفته بـ"الحصار الظالم والغاشم" الذي تفرضه السعودية على الشعب اليمني منذ قرابة 12 عاماً، والذي شمل نهب الثروات وإغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، مما أدى إلى معاناة إنسانية بلغت مستويات غير مسبوقة.

وشدد البيان على أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار المعاناة، مشيراً إلى أن قرار الحصار البحري جاء تلبيةً للنداءات الشعبية الواسعة والتظاهرات المليونية التي شهدتها البلاد في "جمعة التحذير والنفير". وأكدت الحركة على حقها الكامل في "مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين جهوزيتها الكاملة للتعامل مع كافة السيناريوهات، محذرة الجانب السعودي من ارتكاب أي "حماقة" أو الإقدام على تصعيد جديد، متوعدة برد "قاسٍ ومباشر".

كما وجهت الحركة دعوة إلى المواطنين لمواصلة "التعبئة العامة والنفير" ورفد الجبهات بالمقاتلين، استعداداً لأي تطورات عسكرية قد تشهدها المرحلة المقبلة.

واختتمت الحركة بيانها بالتحية للشعب اليمني على صموده، مؤكدة التزامها باسترداد ما وصفته بـ"الحقوق المنهوبة" وإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة، ومهما كانت التداعيات والنتائج.