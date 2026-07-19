الأردن ينفي صدور أوامر بإخلاء مطار وميناء العقبة ويؤكد: "المرافق تعمل كالمعتاد

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أربيل (كوردستان24)- نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية، اليوم الأحد 19 تموز 2026، صدور أي أوامر رسمية بإخلاء مطار الملك حسين الدولي أو ميناء العقبة، مؤكداً استمرار العمل في المنشأتين بشكل طبيعي.

وأوضح المتحدث الرسمي في تصريح لوكالة "رويترز" أن السلطات الأردنية لم تصدر أي قرار بإخلاء المطار أو الميناء، وذلك تعقيباً على إعلان السفارة الأمريكية في عمّان عن إخلائهما بدعوى وجود "تهديد موثوق".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان مكتوب للوكالة: "لم تسجل السلطات الأردنية المختصة أي تهديدات محتملة خلال الساعات القليلة الماضية، والمطار والميناء يعملان بانتظام وبشكل طبيعي".

وكانت السفارة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن إخلاء المطار والميناء جاء نتيجة "تهديد محدد وموثوق"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد. كما نصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر إلى الموقعين المذكورين، والالتزام بالتوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية.

ويأتي هذا التوتر الأمني بعد إعلان الجيش الأمريكي، يوم السبت، عن مقتل اثنين من أفراده وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف مواقع في المنطقة. يذكر أن الأردن كان قد أعلن مراراً خلال الأسبوع الماضي عن اعتراض صواريخ (وطائرات مسيرة) كانت تحلق في مجاله الجوي.