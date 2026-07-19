البحرية الأوكرانية: خمسة أشخاص قتلوا جراء إصابة صواريخ روسية سفينة شحن تركية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت البحرية الأوكرانية أن سفينة تجارية تركية أصيبت بثلاثة صواريخ روسية الأحد 19 تموز 2026، ما أسفر عن مقتل خمسة بحارة، مضيفة أن مصير خمسة آخرين من أفراد الطاقم لا يزال مجهولا.

تعرضت سفينة الشحن التي كانت تنقل الحبوب، لضربات بثلاثة صواريخ كروز "أثناء مغادرتها منطقة القتال"، وفق البحرية الأوكرانية التي أوضحت أنه تم إجلاء ثمانية أشخاص إلى مستشفى في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

المصدر: فرانس برس