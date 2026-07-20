نقابة النقل: خفض أسعار البنزين يخفف الأعباء عن كاهل السائقين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بناءً على توجيهات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، دخل قرار خفض أسعار البنزين حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت نقابة النقل في أربيل أن هذا القرار أثار ارتياحاً كبيراً لدى السائقين وسيسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة لهم.

صرح السيد زكريا عزيز، رئيس نقابة النقل والاتصالات في محافظة أربيل، اليوم الاثنين 20 تموز 2026، بشأن أمر رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بخفض أسعار البنزين في المحطات، قائلاً: "إنه أحد القرارات الممتازة، وقد تسبب في سعادة سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) وحافلات نقل المواطنين".

وأضاف رئيس نقابة النقل: "بفضل هذا القرار، سيتم توفير تكاليف كبيرة للسائقين والمواطنين، حيث كان سائقو التاكسي ينفقون مبالغ طائلة لتأمين البنزين رغم ساعات العمل الطويلة".

وقال رئيس النقابة: "سائق التاكسي الذي يعمل داخل مدينة أربيل سيوفر بالتأكيد 10 آلاف دينار عراقي يومياً، وهذا بخلاف سائقي خطوط النقل العاملة خارج المحافظة".

وأشار السيد زكريا عزيز إلى أن النقابة تراقب باستمرار أسعار نقل المواطنين، مؤكداً أن أي سائق يتقاضى مبالغ تزيد عن التسعيرة المحددة سيواجه العقوبة القانونية. ومع ذلك، شدد على أن أسعار النقل بالتاكسي والحافلات في أربيل مستقرة جداً وتصب في مصلحة المواطنين.

كما كشف رئيس نقابة النقل والاتصالات أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية مئات المكالمات الهاتفية من سائقي التاكسي والحافلات للمطالبة بالسعي لخفض أسعار البنزين، وهو ما دفع النقابة لإيصال صوتهم وشكاواهم إلى الجهات المعنية، مما أثمر عن صدور هذا القرار اليوم.

واليوم الاثنين 20 تموز 2026، أعلن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان أنه لا يجوز أن يتجاوز سعر البنزين التجاري 850 ديناراً.

وجاء في كتاب رسمي لوزارة الثروات الطبيعية، أنه بناءً على توصية رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبهدف معالجة أزمة الوقود وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، صدر قرار جديد بتحديد سعر البنزين من جودة (نورمال - العادي).

من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، إلى تشكيل لجنة عليا من وزارتي الثروات الطبيعية والداخلية والمحافظين لمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، مؤكداً أن كل من لا يلتزم بالقرار سيتم إحالته إلى القضاء.