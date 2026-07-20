إطلاق مرحلة جديدة من مشروع " گەشانەوە" لتمويل المشاريع الصغيرة بـ 150 مليون دينار في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر إطلاق مرحلة جديدة من مشروع " گەشانەوە " لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إقليم كوردستان بحلول نهاية العام الحالي، حيث سيستفيد منه أكثر من 100 رائد عمل بقيمة تمويل تصل إلى 150 مليون دينار عراقي لكل مشروع مالي.

وصرح مدير القروض الصغيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، آرام أنور، لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 20 تموز 2026، بأنه سيتم في القريب العاجل إطلاق وجبة جديدة من مشروع " گەشانەوە " بمبادرة ودعم مالي مباشر من حكومة إقليم كوردستان لصالح رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف مدير القروض الصغيرة أنه تم استهداف 100 مستحق لهذا العام؛ حيث يُخصص لكل مشروع أو متقدم مبلغ يصل إلى 150 مليون دينار. وأضاف أن عملية تقديم الطلبات لمشروع "غشانوه" أصبحت رقمية هذا العام، حيث يمكن للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لاستمارة المشروع، لتقوم اللجان الفنية بتقييم وتدقيق طلباتهم ودراسات الجدوى الاقتصادية المرفقة بمهنية.

وبشأن شروط الاستفادة، لفت آرام أنور إلى وجوب أن يكون المتقدم مواطناً من إقليم كوردستان ويتراوح عمره بين 21 و60 عاماً، وأن يكون مقر المشروع داخل الإقليم وألا يتجاوز عدد العاملين فيه 100 موظف. كما يشترط أن يكون المشروع قائماً ونشطاً لمدة لا تقل عن 12 شهراً، ويحق لكل مستحق تقديم طلب تمويل واحد فقط.

يُذكر أن المرحلة الأولى لمشروع " گەشانەوە" جرى إطلاقها في 25 أيلول 2023 بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وقد استفاد من المشروع حتى الآن مئات الشباب لتطوير وتوسيع مشاريعهم وتوفير فرص عمل جديدة في الإقليم.