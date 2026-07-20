تراجع السيولة النقدية للبنك المركزي العراقي خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2026

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أربيل (كوردستان24)- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي الصادرة اليوم الاثنين 20 تموز 2026، انخفاضاً ملموساً في حجم السيولة النقدية المتوفرة في خزائن البنك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تراجعت السيولة النقدية من 1.907 تريليون دينار عراقي في نهاية كانون الأول من عام 2025، لتصل إلى 566 مليار دينار فقط في نهاية نيسان من عام 2026.

وبيّنت الإحصاءات مسار هذا التراجع الشهري؛ حيث انخفض الاحتياطي النقدي في نهاية كانون الثاني 2026 إلى 1.524 تريليون دينار، ثم تراجع في نهاية شباط إلى 1.005 تريليون دينار، وواصل الانخفاض في نهاية آذار ليسجل 849 مليار دينار، وصولاً إلى أدنى مستوى له في نهاية نيسان عند 566 مليار دينار.

وتظهر الأرقام أن السيولة النقدية في خزائن البنك المركزي خسرت قرابة 1.341 تريليون دينار عراقي خلال هذه الأشهر الأربعة، وهو ما يعادل تراجعاً بنسبة 70.3% مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2025.

وبالرغم من أن هذا المستوى الحالي لا يزال أعلى من المستوى المسجل في نهاية عام 2023 والبالغ 323 مليار دينار، إلا أنه بمقارنته مع نهاية عام 2024 -حيث بلغت السيولة حينها 2.092 تريليون دينار- يُلاحظ انخفاض حاد بنسبة 72.9%.

ومن جانب آخر، أظهرت البيانات استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار عند حاجز 1300 دينار لكل دولار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى نيسان 2026، في وقت شهد فيه معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفاعاً تدريجياً ليرتفع من 0.9% في كانون الثاني ليصل إلى 1.7% في نهاية شهر نيسان من العام الجاري.



