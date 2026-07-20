خمسة قتلى في ضربة بمسيّرة أوكرانية على حافلة في روسيا

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أربيل (كوردستان24)- أسفرت ضربة بمسيّرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغورود الحدودية في روسيا عن مقتل خمسة أشخاص الیوم الاثنين 20 تموز 2026، وفق ما أفاد حاكم المنطقة بالوكالة.

وقال ألكسندر شوفايف في بيان على خدمة "ماكس" للرسائل النصيّة المدعومة من الدولة الروسية إن "خمسة مدنيين أبرياء بينهم قاصر، قتلوا جراء هذا الهجوم اللاإنساني والشنيع. قضت أربع نساء وفتى متأثرين بإصاباتهم".

واتّهم القوات الأوكرانية ب"تعمد" استهداف المركبة التي كانت تسير في مدينة شيبيكينو الواقعة على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وأفاد بأن 23 مدنيا أصيبوا أيضا بينهم فتى، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم "حالاتهم حرجة للغاية".

بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا، تتصاعد حدة الهجمات في جانبي الجبهة، ما يؤدي إلى سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين.

وفي أوكرانيا الاثنين، أسفرت ضربات روسية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة نحو ثلاثين في مناطق عدة، وفق السلطات المحلية.

وفي بافلوغراد في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق)، قتل شخصان وأصيب 15 بجروح، بحسب مسؤول الإدارة الإقليمية أولكسندر غانجا. وفي زابوريجيا (جنوب)، عُثر على شخص لقي حتفه وأُصيب تسعة بجروح، بحسب المسؤول الإقليمي إيفان فيدوروف.

أما في كراماتورسك، وهي إحدى مدينتين رئيسيتين في منطقة دونيتسك (شرق) لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية، فقُتل شخصان وأصيب أربعة جراء قصف روسي، وفق ما أفادت الشرطة الإقليمية عبر تطبيق تلغرام.

كما جرح سبعة أشخاص في ضربة في خيرسون (جنوب)، وفق الإدارة الإقليمية.

وليل الأحد-الاثنين، شهدت العاصمة الروسية ومنطقتها هجوما واسعا بالمسيّرات الأوكرانية أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم ثلاثة مواطنين صينيين.



المصدر: فرانس برس