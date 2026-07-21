رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 تموز (يوليو) 2026، القنصل العام للمملكة المتحدة لدى الإقليم أندرو بيزلي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام للمملكة المتحدة على جهوده التي بذلها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مؤكداً حرص الإقليم ورغبته في الارتقاء بآفاق التنسيق والتعاون المشترك مع المملكة المتحدة.

من جانبه، أبدى القنصل العام البريطاني شكره وتقديره لما حظي به من دعمٍ وتنسيقٍ وثيقين من الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، كذلك جدد في الوقت ذاته التأكيد على التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من المباحثات، اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تفعيل برلمان كوردستان، وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.