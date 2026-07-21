القضاء العراقي يقضي بسجن مدانين اثنين بنشر الفكر المتطرف والترويج لتنظيم "داعش"

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانين اثنين، إثر إدانتهما بنشر أفكار متطرفة والترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، بأن المدانين ينتميان إلى ما يُعرف بـ"خلية الذئاب المنفردة"، وأنهما أقدما على دعم التنظيم من خلال الترويج لأفكاره على المنصات الرقمية، فضلاً عن تورطهما في التحريض والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.