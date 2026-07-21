السجن 5 سنوات لمدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته بتهمة الكسب غير المشروع

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنح الناصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته، بعد إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم أموالهما بطرق غير قانونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية الناصرية، فيما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة نفسها.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.