الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المملكة

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أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الأردني في بيان الثلاثاء إنه أسقط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المملكة، دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم (الثلاثاء)، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة"، مؤكدا عدم وقوع "أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وكان الجيش اعلن في وقت سابق الثلاثاء اعتراض خمس طائرات مسيرة مصدرها إيران، بعد اعلان الحرس الثوري الإيراني في بيان شن هجوم "على مجمع تمركز قوات الجيش الأميركي الإرهابي والقاتل للأطفال في منطقة الركبان (شمال) بالأردن، ما أدى إلى مقتل عدد منهم".