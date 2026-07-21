رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 تموز (يوليو) 2026، مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل رادو بوتوم، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

واستهل رئيس الحكومة اللقاء بالإعراب عن شكره وتقديره لمسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي، إزاء مساعيه طوال فترة عمله من أجل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أبدى مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي بالغ تقديره لما حظي به من دعمٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ من حكومة إقليم كوردستان، بما أسهم في إنجاح مهام عمله.