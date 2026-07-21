بلدية آكرئ (عقرة) تحضر لإطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين

وتعلن تسجيل 500 سند ملكية

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية قضاء عقرة (آكري) عن تكثيف وتسريع عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمستحقين في القضاء، مبينة أن العمل يجري بالتوازي مع عمليات التوزيع لتوفير الخدمات الأساسية ونقل الملكية (الطابو) لقطع الأراضي الموزعة سابقاً.

وصرح رئيس بلدية عقرة، بلند رضا، في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، أنه في إطار خطة التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع الأراضي، تم حتى الآن توزيع 3,500 قطعة أرض سكنية في مواقع مختلفة من القضاء.

وأوضح رئيس البلدية أن الخطة التنموية للموقع تنفذ عبر ثلاث مراحل متكاملة؛ تشمل المرحلة الأولى فتح وتعبيد الطرق لتمكين الموظفين من معرفة وتحديد مواقع أراضيهم، وتتضمن المرحلة الثانية مد شبكات الماء والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى. وأضاف رضا: "فتح وتعبيد هذه الطرق سيسهم أيضاً بشكل ملموس في خدمة الأراضي القديمة الموزعة عامي 2009 و2010 والتي كانت تواجه عقبات لعدم فتح الطرق المؤدية إليها مسبقاً".

وبشأن معاملات التسجيل العقاري (الطابو)، كشف رئيس البلدية عن إتمام معاملات تسجيل السندات لنحو 500 قطعة أرض بشكل رسمي وقانوني حتى الآن، فيما يجري العمل حالياً لاستكمال الإجراءات الإدارية لتسجيل 1000 قطعة أرض إضافية بأسماء الموظفين المستحقين مباشرة دون بطاقات مؤقتة.

وطمأن بلند رضا الموظفين في حدود القضاء مؤكداً أن "عملية توزيع الأراضي مستمرة حتى شمول آخر موظف مستحق في القوائم المعتمدة والمسجلة لدينا".

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإنه عقب الانتهاء من توزيع 3,500 قطعة أرض سكنية، من المقرر في الوجبات والمراحل المقبلة توزيع 5,000 قطعة أرض إضافية على الموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن ضمن حدود قضاء عقرة.



