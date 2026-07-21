الأوقاف تعلن إطلاق بوابة التسجيل الإلكتروني للحجاج لعامي 2027 و2028 في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، بالتعاون والتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات بحكومة الإقليم، اليوم الثلاثاء، عن الإطلاق الرسمي والفعلي لبوابة التسجيل الإلكتروني للحجاج لموسمي عامي 2027 و2028، وذلك في مؤتمر صحفي مخصص لهذا الشأن.

ودعت الوزارة القنوات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية كافة لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الثلاثاء عند الساعة 11:30 قبل الظهر في مقر الوزارة، مبينة أنه تم توفير الترددات المجانية لتمكين القنوات الفضائية من نقل المراسيم وإحاطة الرأي العام بشروط وضوابط ومواعيد عملية التسجيل الجديدة.