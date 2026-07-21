وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاقيات الموقعة مع بغداد تشمل إقليم كوردستان وهدفنا الازدهار لا الصراعات

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً بين واشنطن وبغداد في مجالات التجارة والطاقة تشمل إقليم كوردستان أيضاً، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العراق.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، قال رايت: "لقد وقعنا عدداً من الاتفاقيات مع العراق تغطي مساحة جغرافية واسعة تمتد من إقليم كوردستان وصولاً إلى المناطق الجنوبية". وأضاف: "هذا يوم عظيم؛ نحن نتطلع إلى تعزيز الحركة التجارية في الشرق الأوسط بدلاً من الأزمات والحروب، وهذا هو هدفنا المنشود للمنطقة برمتها".

وشدد الوزير الأمريكي على أهمية بناء شراكات سياسية وتجارية رصينة مع العراق، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لتحقيق الإعمار والازدهار المشترك لكلا البلدين.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى واشنطن، والتي تهدف وفقاً للمتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وفي إطار هذه الزيارة، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، يوم السبت 18 تموز 2026، عن إشراف الزيدي على توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في العراق والولايات المتحدة. وتهدف هذه التفاهمات إلى رسم مسار واضح للتعاون الاقتصادي والمالي، والارتقاء بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة تخدم المصالح المشتركة.

وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل النفط، الطاقة، الكهرباء، الاتصالات، التعليم، الأدوية، والزراعة، بمشاركة شركات عالمية كبرى مثل "إكسون موبيل" (ExxonMobil)، "كي بي آر" (KBR)، "جي إي فيرنوفا" (GE Vernova)، "شل" (Shell)، "هاليبرتون" (Halliburton)، و"ستارلينك" (Starlink). ومن أبرز المشاريع المطروحة: تمديد أنبوب نفط بانياس على البحر المتوسط، وتطوير القطاع الزراعي بالشراكة مع شركة "فريتو لاي" (Frito-Lay)، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع الدوائي والتعاون التكنولوجي.

وعلى صعيد متصل، كان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة في أيار 2026، حيث أشرف في 19 أيار على توقيع اتفاقيات استراتيجية ضخمة في قطاع الطاقة خلال مراسم رسمية أقيمت في غرفة التجارة الأمريكية.

وبلغت القيمة التقديرية لهذه المشاريع نحو 110 مليارات دولار، شملت عقداً مع شركة "إتش كيه إن إينيرجي" (HKN Energy) لتطوير حقل غاز "مايران" بقيمة 40 مليار دولار، واتفاقية أخرى مع شركة "وسترن زاغروس" (WesternZagros) لتطوير حقل غاز "طوبخانة-كورديمير" بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار.