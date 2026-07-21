بتكلفة تقارب ملياري دينار.. إنجاز مشروع مياه الشرب لـ 18 قرية في إدارة سوران

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أربيل (كوردستان24)- شارف مشروع إيصال مياه الشرب إلى 18 قرية في وادي "بياو" التابع لناحية خليفان على الانتهاء؛ حيث يسهم اكتماله في حل مشكلة شح المياه المستمرة منذ سنوات لنحو 700 عائلة في المنطقة بشكل نهائي.

ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي حكومة إقليم كوردستان لتوفير الخدمات الأساسية والبلدية للقرى والمناطق النائية. وفي هذا السياق، صرح مدير دائرة مياه بلدة "سريشمه"، مصلح مصطفى، بأن المشروع يعتمد على مياه نهر الزاب الكبير ونُفذ وفق معايير فنية وهندسية حديثة.

وعن التفاصيل الفنية للمشروع، أوضح مصلح مصطفى أنه تم حفر بئر بعمق 12 متراً تحت مستوى مجرى النهر، بالتزامن مع نصب منظومة فلاتر للتنقية بطول 180 متراً لضمان نقاوة وصلاحية المياه للشرب بشكل كامل وتوافقها مع المعايير الصحية.

وأشار إلى أن المشروع يشتمل على ثلاثة خزانات مياه رئيسة؛ حيث تم تزويد الخزانين الأول والثاني بمضختين ومحركين لدفع ونقل المياه إلى الخزان الثالث، الذي يتولى بدوره توزيع مياه الشرب النظيفة على القرى كافة بشكل تلقائي.

وبيّن مدير دائرة المياه أن المشروع، وإلى جانب توفيره مياه الشرب لـ 700 عائلة، ستكون له انعكاسات إيجابية ملموسة على إنعاش قطاعي الزراعة وتربية الماشية والسياحة المحلية في المنطقة.

من جهتهم، عبر أهالي منطقة سريشمه وأطرافها عن ارتياحهم لإنجاز هذا المشروع الخدمي، لافتين إلى أنهم كانوا يعانون سابقاً من صعوبات بالغة ويضطرون للاعتماد على مياه الآبار والينابيع غير المنظمة لتأمين احتياجاتهم اليومية الشحيحة.

يُذكر أنه في إطار الاهتمام الحكومي بتطوير وتأهيل القرى والأرياف، نفذت حكومة إقليم كوردستان مشروع مياه الشرب لـ 18 قرية في وادي بياو التابع لناحية خليفان في إدارة سوران المستقلة، بتكلفة مالية بلغت ملياراً و980 مليون دينار عراقي.





