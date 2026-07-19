بمشاركة فرنسية وإيطالية.. دهوك تنجز 103 مشاريع لترميم آثارها وتنشيط السياحة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد محافظة دهوك حراكاً أثرياً وسياحياً واسعاً تقوده فرق تنقيب وترميم دولية ومحلية، نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إنجاز 103 مشاريع لإعادة إحياء المواقع التاريخية، مما أسهم في تحويل المحافظة إلى وجهة بارزة لجذب آلاف السياح، لاسيما الأجانب منهم.

وكشف المدير العام للآثار في محافظة دهوك، بيكس بريفكاني، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، عن خارطة عمل الفرق الأجنبية الحالية؛ حيث تدير جامعات فرنسية وإيطالية مشاريع ترميم كبرى تغطي مواقع استراتيجية في (العمادية، وعقرة، وخنس، وكهف هلمتة، وجبل زاوا، وسميل، وبامرني)، بالتوازي مع جهود الملاكات الوطنية لمديرية آثار دهوك التي تباشر عملها في ستة مواقع أخرى.

وأكد بريفكاني أن استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في رعاية وحماية الإرث الإنساني للمنطقة بدأت تؤتي ثمارها كمورد اقتصادي وتنموي حيوي؛ حيث استقبل "كهف چوارستین" الأثري وحده قرابة 25 ألف سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تنامٍ ملحوظ في شغف السياح الأجانب باستكشاف التفاصيل التاريخية للمنطقة.

وتضمُّ محافظة دهوك نحو 2000 موقع أثري مسجل، تتصدرها قلعة العمادية التاريخية، ومنحوتات مالطا، وآثار خنس، ومعبد لالش؛ وتختزل هذه المواقع قروناً من الحضارات الإنسانية المتعاقبة، بدءاً من السومرية والأكدية، مروراً بالألواح الأشورية والميتانية، وصولاً إلى العصور الإسلامية.