مسيرات أوكرانية تضرب مستودعات "وايلدبيريز" في سانت بطرسبرغ وتخلف حرائق وإصابات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استهدفت موجة جديدة من الطائرات المسيرة الأوكرانية، صباح الجمعة، مستودعات ومنشآت لوجستية تابعة لشركة "وايلدبيريز" (Wildberries) الروسية للتجارة الإلكترونية، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال أيام قليلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق ضخمة وإصابات في صفوف المدنيين، وشلل مؤقت في حركة الملاحة الجوية.

وأفاد مسؤولون محليون وشهود عيان بأن النيران اندلعت في مراكز لوجستية كبرى تابعة للشركة في منطقتي "شوشاري" و"أوتكينا زافود" بضواحي مدينة سانت بطرسبرغ، التي تبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وأكدت تاتيانا كيم، الرئيسة التنفيذية للشركة الملقبة بـ"أمازون روسيا"، أن الهجمات طالت أيضاً مستودعاً للمجموعة في مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إجلاء العاملين بشكل سريع ومنظم.

من جانبه، أعلن حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، مؤكداً إسقاط 59 مسيرة فوق المنطقة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة أكبر، مشيرة إلى تدمير 571 طائرة مسيرة خلال الليل فوق 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم.

وفي سياق تبرير العمليات، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن مراكز شركة "وايلدبيريز" تُستخدم لتخزين وشحن مكونات خاضعة للعقوبات الدولية مخصصة لتصنيع المعدات العسكرية الروسية. في المقابل، رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، في حين باشرت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق رسمي في استهداف "منشآت مدنية".

وتأتي هذه الضربات استكمالاً لسلسلة هجمات استهدفت الشركة الأسبوع الماضي في منطقتي تامبوف وموسكو، وأسفرت عن مقتل ثمانية موظفين وتدمير مرافق حيوية.

وعلى الصعيد الميداني، تسبب الهجوم الأخير في تعليق الرحلات الجوية بمطار "بولكوفو" في سانت بطرسبرغ لعدة ساعات، مما أدى إلى تأخير نحو 50 رحلة مغادرة قبل استئناف العمل صباحاً.

وتندرج هذه الهجمات ضمن استراتيجية أوكرانية مكثفة لضرب العمق الروسي، تستهدف بشكل أساسي المنشآت النفطية واللوجستية. وبحسب إحصاءات مبنية على تقارير رسمية، أدت هذه الضربات إلى تفاقم أزمة وقود حادة في روسيا، حيث تعاني أكثر من 90% من المناطق الروسية من نقص في الإمدادات أو تقنين في الاستهلاك منذ شهر يونيو الماضي.