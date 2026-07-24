بريطانيا ترفع جاهزية قواتها ردّاً على تهديدات الحرس الثوري باستهداف قواعدها

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع درجة جاهزية قواتها المسلحة لحماية أمن البلاد، وذلك عقب تهديدات أطلقتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردّاً على موافقة لندن على استخدام المقاتلات الأمريكية لقواعدها العسكرية في تنفيذ ضربات تستهدف طهران.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن القوات المسلحة في "حالة تأهب تام" لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية.

مشيراً إلى أن منظومة الدفاع الجوي تتكامل فيها قدرات القوات البرية والبحرية والجوية بتنسيق وثيق مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء التوتر في أعقاب بيان للحرس الثوري الإيراني اتهم فيه الولايات المتحدة شن هجمات جوية على الأراضي الإيرانية انطلاقاً من قاعدة "فيرفورد" الجوية بجنوب غرب إنجلترا.

محذراً من أن أي قاعدة تقدم تسهيلات لهذه الهجمات ستُعد "هدفاً مشروعاً".

تزامنت هذه التحذيرات مع قرار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بيرنهام، بتجديد تعهدات بلاده للواشنطن باستخدام القواعد البريطانية في إطار مبدأ "الدفاع الجماعي عن النفس".

تأتي هذه التطورات استمراراً لاحتدام المواجهة العسكرية والدبلوماسية؛ حيث شهد شهر مارس الماضي إطلاق إيران صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة الأمريكية-البريطانية المشتركة في جزيرة "دييغو غارسيا" دون تسجيل إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص بطائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وهي القاعدة التي استبعدتها لندن لاحقاً من نطاق التسهيلات الممنوحة للولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الأمني، تتزامن هذه التطورات مع اتهامات بريطانية حادة لطهران بتنفيذ هجمات سيبرانية وتجنيد شبكات إجرامية لملاحقة المعارضين داخل الأراضي البريطانية.

معلنةً إحباط نحو 20 مخططاً تخريبياً مرتبطاً بإيران خلال العام الماضي، وهي الاتهامات التي نفاتها طهران جملة وتفصيلاً واصفةً إياها بالادعاءات ذات الدوافع السياسية.