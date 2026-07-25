الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: استجابة إيجابية من "الديمقراطي" و" الاتحاد الوطني" لعقد قمة موسعة للأحزاب الكورستانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بابكر، عن تلقي حزبه ردوداً إيجابية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن المبادرة الرامية لعقد قمة سياسية موسعة، تجمع قادة الصف الأول للأحزاب والقوى السياسية الحائزة على مقاعد في برلمان إقليم كردستان.

وأوضح بابكر، في تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24" الإخبارية، أن الاتحاد الإسلامي بصدد توجيه رسائل دعوة رسمية إلى جميع القوى السياسية المعنية تمهيداً لعقد القمة.

مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي والجدول الزمني للاجتماع المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المتحدث أن رؤية الاتحاد الإسلامي لمرحلة ما بعد إعادة تفعيل برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة، تتضمن مقترحاً يدعو كافة القوى السياسية الكوردستانية إلى تبني سياسة موحدة وتنسيق مواقفها في العاصمة الاتحادية بغداد، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإقليم وضمان مصالحه الدستورية على الساحة الوطنية.