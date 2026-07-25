عراقجي: لا حل عسكرياً لأزمة اليمن والحوار هو المخرج الوحيد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن النزاع المستمر في اليمن والأزمات الإقليمية المحيطة به لا يمكن حسمها عبر الوسائل العسكرية، داعياً إلى اعتماد "الحوار" كسبيل وحيد للحل.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم السبت، قال عراقجي: "نعتقد ألا حل عسكرياً لمسألة اليمن، وأمن باب المندب، والقضايا الإقليمية الأخرى"، مشدداً على ضرورة التفاوض لإنهاء حالة الصراع.

ونفى الوزير الإيراني تحميل بلاده مسؤولية الأوضاع المتدهورة في اليمن، معتبراً أن التصعيد في منطقة باب المندب يعود إلى "خلافات وقضايا قديمة" بين اليمن والسعودية ودول المنطقة، ولا علاقة لطهران المباشرة بها.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة عودة لمظاهر التصعيد العسكري، حيث أعلن الحوثيون السبت تنفيذ هجوم صاروخي على السعودية رداً على غارات جوية استهدفت مواقعهم. وتصاعدت التوترات في يوليو الجاري بعد اتهام الحوثيين للرياض بمنع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، ما دفع الجماعة لفرض "حظر بحري" على الموانئ السعودية.

وتثير هذه التطورات مخاوف دولية من انهيار الهدنة النسبية القائمة منذ 2022، واتساع رقعة الصراع لتشمل ممرات مائية حيوية كمضيق هرمز وباب المندب، وسط استمرار التجاذب بين طهران وواشنطن.