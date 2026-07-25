بقائي: الاتحاد الأوروبي يمارس "سياسة النفاق" وازدواجية المعايير تجاه إيران

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أربيل (كوردستان24)- وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، انتقادات لاذعة لمواقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده، واصفاً سياسات المنظمة الدولية بـ "النفاق" وازدواجية المعايير.

وفي تدوينة له على منصة "إكس"، أشار بقائي إلى أن الاتحاد الأوروبي يدّعي القلق بشأن مبادئ حقوق الإنسان، في الوقت الذي يستمر فيه بتقديم الدعم اللوجستي والتقني لهجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في إيران.

وفي رسالة وجهها مباشرة إلى "كايا كالاس"، مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، أكد بقائي أن الاتحاد "غير مستعد لإدانة جرائم الحرب"، لافتاً إلى غياب أي نوع من التعاطف الأوروبي مع الأطفال الذين يسقطون ضحايا نتيجة تلك الهجمات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحه بالتشديد على أن التشدق بشعارات حقوق الإنسان لا يستقيم مع تقديم التسهيلات والمساعدات لشن اعترافات ضد الشعوب، معتبراً هذا السلوك "نموذجاً صارخاً للنفاق السياسي" الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي.