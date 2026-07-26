أوقاف كوردستان: احتساب أسماء الاحتياط المقبولين في حج 2025 ضمن حجاج عام 2027

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان أن جميع المواطنين الذين أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة الاحتياط (البدلاء) لحج عام 2025 سيُحتسبون تلقائياً ضمن المقبولين لأداء مناسك الحج في عام 2027، وذلك بناءً على قرار صادر عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، كاروان ستوني، إن المواطنين الذين أُعيدت إليهم استماراتهم العام الماضي أو ظهرت أسماؤهم في نظام الاحتياط، يُعدّون مقبولين لأداء الحج في العام المقبل، ولا حاجة إلى إعادة تسجيل أسمائهم مرة أخرى.

وأوضح ستوني أن القرار جاء بتوجيه من وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور بشتيوان صادق، وبهدف مراعاة المصلحة العامة وإنصاف المواطنين الذين كانوا ضمن قوائم الاحتياط في موسم الحج الماضي.

وأضاف أن المديرية ستباشر خلال الفترة القريبة المقبلة بإكمال معاملات المشمولين بالقرار، مؤكداً أن جميع من وردت أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط أو البدلاء ليسوا مطالبين بإعادة التسجيل من جديد، إذ سيتم استكمال إجراءاتهم وفق الآليات المعتمدة للمشاركة في موسم الحج لعام 2027.