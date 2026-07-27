بعد ضمانات من بغداد وأربيل.. "دانة غاز" تعلن رفع إنتاج حقل خورمور تدريجياً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "دانة غاز" (ش.م.ع)، اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، عن عزمها البدء برفع مستويات الإنتاج في حقل "خورمور" بإقليم كوردستان بشكل تدريجي ومدروس، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي في الإقليم ومناطق عراقية أخرى.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر من مقرها بالشارقة، أن هذا القرار جاء في أعقاب إجراء تقييمات مُحدَّثة للأوضاع، وبناءً على ضمانات واضحة تلقتها الشركة من أعلى المستويات في كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

وأكدت "دانة غاز" أن عملية زيادة الإنتاج ستجري "بعناية وبشكل تدريجي"، مشددة على التزامها بدعم استقرار إمدادات الوقود اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بما يخدم المصلحة العامة ويؤمن احتياجات السكان في مختلف أنحاء البلاد.