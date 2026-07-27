اختبار لـ "هدنة ترامب".. هجمات مسيرة تضرب جيران إيران وأسعار النفط تهوي عالمياً

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أربيل (كوردستان24)- أبلغت كل من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق، اليوم الاثنين 27 تموز/یولیو 2026، عن وقوع هجمات بطائرات مسيرة، بعد يومين فقط من تعليق الولايات المتحدة المفاجئ لحملة ضربات جوية استمرت أسبوعين ضد إيران، فيما يبدو أنه اختبار ميداني لمدى جدية "التحول الاستراتيجي" الأخير للرئيس دونالد ترامب.

استهداف منشآت النفط والحدود

أعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض، مشيرة إلى أن "ميليشيات مدعومة من إيران" أطلقتها من داخل الأراضي العراقية، مع تأكيد المملكة على احتفاظها بحق الرد.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الحوثيون في اليمن استهداف مواقع لنقل النفط المتجه إلى ميناء "ينبع" السعودي على البحر الأحمر، زاعمين أنها رد على توغلات بمسيرات سعودية في الأجواء اليمنية. وفي الأردن، أفادت السلطات بإسقاط طائرتين مسيرتين، بينما تعرضت مخيمات تابعة لقوى كوردية إيرانية معارضة في إقليم كوردستان العراق لسلسلة هجمات مماثلة، دون تحديد دقيق لمصدرها.

لماذا أوقف ترامب القصف؟

يأتي هذا التصعيد بعد قرار ترامب المفاجئ مطلع الأسبوع بوقف 13 ليلة متتالية من القصف العنيف ضد أهداف إيرانية. ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول أميركي قوله إن القادة العسكريين، وعلى رأسهم الجنرال دان كين، أبلغوا البيت الأبيض بأن "بنك الأهداف" قد استنفد، محذرين من تآكل مخزونات ذخائر الدفاع الجوي الأميركية.

تداعيات اقتصادية: النفط يتراجع

أدى قرار وقف العمليات العسكرية الأميركية إلى هبوط حاد في أسعار الطاقة؛ حيث هوى خام برنت بنسبة 6.5% ليصل إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ 100 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مايو.

حرب التصريحات: "الحمض النووي" والاتفاق المنشود

دبلوماسياً، وبينما صرح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة "مايك والتز" بأن ترامب أوقف القصف لمنح فرصة للمفاوضات، زاعماً أن طهران "تستجدي اتفاقاً"، جاء الرد الإيراني حازماً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "التقارير التي تتحدث عن طلب إيران استئناف المفاوضات مع واشنطن مفبركة تماماً، هذا ليس في حمضنا النووي (DNA)". ومع ذلك، أقر بقائي باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مؤكداً أن طهران لن تتخلى عن الدبلوماسية لكنها لن تعود للمفاوضات من موقع ضعف، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز.



المصدر: رویترز