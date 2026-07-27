مقتل 30 شخصا بهجوم مسلحين على قرية شمال غرب نيجيريا

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أربيل (كوردستان24)- قال اثنان من سكان قرية في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 27 تموز /یولیو 2026، بحسب "رويترز".

وقال دوجون رانا معاون رئيس القرية إن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل. وأشار إلى أن ثمانية أطفال من بين القتلى وأن أربعة أشخاص أصيبوا.

وتعاني المنطقة من تمرد يشنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام"ومن تنظيم داعش-ولاية غرب أفريقيا. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا.

وقال إيشايا داوا، وهو قيادي شبابي وأحد سكان القرية، إن المهاجمين اقتحموا قرية ناريدون في منطقة كاورو الإدارية قرب منتصف الليل وأطلقوا النار على السكان. وأضاف أن بعض السكان قتلوا بوحشية، مشيرا إلى نقل عدة جثث إلى المشرحة.

وقال داوا "الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن". وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النيران في المنازل قبل فرارهم. وتابع قائلا إن قوات الأمن وصلت إلى القرية في الصباح بعد مرور ساعات على وقوع الهجوم.

وقال منصور حسن المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا إن القيادة ستقدم تفاصيل عن ما جرى قريبا.