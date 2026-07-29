الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ أُطلقت من إيران فوق أجواء المملكة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأردني الأربعاء أنه اعترض وأسقط خمسة صواريخ مصدرها إيران، مع استئناف الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان إن "الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم (الأربعاء) مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة"، مؤكدا أنه "تم اعتراضها وإسقاطها".

وكان الجيش الأميركي أعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران "في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط" دون تحديد أي موقع.

من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أن قوته الجوفضائية "استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية للولايات المتحدة في الأردن بعدة صواريخ بالستية".

وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي "طالما استمرت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية... فإن المقاومة ستستمر".

يأتي ذلك بعد وقف إيران ضرباتها على دول المنطقة مع تعليق الولايات المتحدة قصفها الليلي على الجمهورية الإسلامية بعد حوالى أسبوعين من استئناف الأعمال العسكرية.

AFP



