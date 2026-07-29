طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، محذرة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد يلامس عتبة الـ 50 درجة مئوية في بعض المناطق مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحواً تاماً في الشمال والجنوب. وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً في الوسط والجنوب، بينما تبقى مستقرة في المناطق الشمالية.

جدول درجات الحرارة ليوم غد:

بحسب التقرير الرسمي، سجلت المحافظات العراقية ليوم الخميس الدرجات التالية:

السليمانية: 43 مئوية.

دهوك والأنبار: 45 مئوية.

أربيل: 46 مئوية.

كربلاء والنجف: 47 مئوية.

بغداد، كركوك، نينوى، صلاح الدين، ديالى، بابل، واسط، الديوانية، المثنى، والبصرة: 48 مئوية.

ميسان وذي قار: 49 مئوية.

أما بخصوص يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يستمر الطقس صحواً مع استقرار في درجات الحرارة. إلا أن ذروة الارتفاع ستبدأ يوم السبت القادم، حيث توقعت الهيئة أن تزداد حدة الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأجزاء، مع بقائها مقاربة للمعدلات الحالية في المنطقة الشمالية.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الأحد، مؤكدة استمرار الأجواء الصحوة مع بعض الغيوم، واستقرار درجات الحرارة عند مستوياتها المرتفعة المسجلة في اليوم السابق.