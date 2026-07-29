مسرور بارزاني يجدّد تمسك الإقليم بحصته الدستورية من النفط المحلي العراقي

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على الحق الدستوري للإقليم في الحصول على حصته المستحقة من النفط المخصص للاستهلاك المحلي في العراق، استناداً إلى النسبة السكانية.

وقال مسرور بارزاني، في منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس وزراء الإقليم، إنه وجّه كلاً من وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، لإعداد رؤية حكومية موحدة وجدول تفصيلي بمطالبات الإقليم الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2027.