أمبري: ناقلة تخزين عائمة مملوكة لأمريكا تعرضت لضربة بطائرة مسيرة

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أربيل (كوردستان 24)- ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي اليوم الأربعاء29 تموز/یولیو 2026، أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة تعرضت لضربة ​بطائرة مسيرة في ميناء دمياط على البحر المتوسط في مصر، في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأفادت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة بأن الطائرة المسيرة أصابت الناقلة (إنرجوس وينتر)، مما تسبب في ‌اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى.

وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء، لكنها لم تشر إلى هجوم بطائرة مسيرة.



المصدر: رویترز