رئاسة مجلس الوزراء: حريق ميناء دمياط في مصر ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري الخميس أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء سببه هجوم بطائرة مسيّرة من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عنه.

ويُعد ميناء دمياط على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره.

وحتى الآن، بقيت مصر في منأى عن هذه الحرب. وهي المرّة الأولى التي يبلّغ فيها عن مثل هذا الهجوم منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران. وما لبثت أن تمدّدت الحرب في الشرق الأوسط بسبب الردّ الإيراني على الحرب باستهداف دول عدّة في الخليج العربي والأردن، وبسبب تحرّك المجموعات المسلحة في المنطقة الموالية لها، لا سيما في لبنان حيث اندلعت حرب مدمّرة بين حزب الله وإسرائيل، والعراق.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان أن التحقيقات الأولية في الحادث أظهرت أن الحريق "ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرة الى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

ونشب الأربعاء حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات، بحسب وزارة البترول.

وأفادت شركة "أمبري" للأمن البحري عن تعرّض سفينة أميركية تحمل علم جُزُر مارشال راسية في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الأقل، فيما أفادت شركة "كبلر" لمواكبة الملاحة، بأن الحادث أدى إلى "تعطيل العمليات" في السفينة.