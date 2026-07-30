سكان "القرية الألمانية" يحتجون على إتاوة بقيمة 1000 دولار فرضها شاسوار عبد الواحد مقابل خدمات مشروعهم

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أربيل (كوردستان24)- أثار قرار فرض مبالغ مالية جديدة على القاطنين في مجمعات "القرية الألمانية" السكنية (1 و2 و3) بمدينة السليمانية موجة استياء ورفض واسعين بين الأهالي، عقب إجبار كل صاحب وحدة سكنية على دفع ألف دولار أمريكي لصالح شركة "ناليا" المنفذة للمشروع، والتي يملكها رئيس حراك جيل جديد، شاسوار عبد الواحد.

وفقاً لإبلاغ رسمي صادر عن إدارة مشروع "القرية الألمانية" - حصلت "كوردستان 24" على نسخة منه - فإن الشركة اشترطت على كل أسرة تقطن المجمع دفع مبلغ ألف دولار، يُسدد نصفها (500 دولار) نقداً أثناء أعمال الصيانة، بينما يُقسّط النصف الآخر (500 دولار) على أقساط شهرية لمدة عام كامل.

وادعت إدارة المشروع في إبلاغها أن هذه المبالغ ستُخصص لإعادة إكساء الشوارع بالإسفلت، وصيانة الأرصفة والحدائق والأماكن السياحية، وتوسيع المساحات الخضراء، فضلاً عن إنشاء سوق تجاري ومطاعم وكافيهات وصالة ألعاب رياضية (جيم) داخل المجمع.

في المقابل، عبر قاطنو المجمع عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة، واصفين المبلغ بـ "الإتاوة الإجبارية" التي تُثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتأخر صرف الرواتب. وأكد عدد من السكان أن الشركة تجبرهم على دفع هذه الأموال بحجة تغيير التصاميم الخارجية للمباني وفتح مطاعم واستثمارات تعود أرباحها للشركة نفسها وليس للسكان.

وفي هذا السياق، قال أحد قاطني القرية الألمانية: "في عام 2021، قامت الشركة بطلاء الواجهات الخارجية للمباني بشكل سطحي لا يتعدى (ضربتين بالفرشاة)، وحسبت على كل منزل مبلغ 200 ألف دينار". وأضاف أن فرض هذه الرسوم الباهظة وبشكل قسري دون أي تشاور أو إشعار مسبق يشبه التعامل بطريقة "يانصيب" مفروضة على الأهالي.