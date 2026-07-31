أزمة هجرة غير مسبوقة.. وصول آلاف المهاجرين المغاربة إلى "سبتة" وتسجيل 27 حالة وفاة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، عن وصول آلاف المهاجرين المغاربة بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الإسبانية، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة تسجيل حصيلة ثقيلة من الضحايا بلغت 27 حالة وفاة على الأقل.

وصرحت الشرطة الإسبانية لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بأنه من الصعب حالياً تحديد الرقم الدقيق للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من دخول مدينة "سبتة" (الخاضعة للإدارة الإسبانية) انطلاقاً من الأراضي المغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أرقام صادمة تتجاوز 49 ألف شخص.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر من الحكومة الإسبانية أن موجات الهجرة لم تقتصر على ساعات النهار فقط، بل استمرت بوتيرة متصاعدة طوال ليلة أمس وحتى فجر يوم الجمعة، حيث استغل المهاجرون جنح الظلام للوصول إلى شواطئ سبتة.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد المصدر ذاته وقوع مأساة حقيقية خلال عمليات العبور، مشيراً إلى أن 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في غضون الـ 24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب الإسباني، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

تأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة تواجهها السلطات الإسبانية في التعامل مع هذا التدفق المفاجئ والكبير للمهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية.