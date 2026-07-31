الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت "منشآت حيوية وعسكرية"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الكويتي الجمعة اعتراض طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عددا من "المنشآت الحيوية والعسكرية"، عقب إعلان إيران مهاجمة منشآت عسكرية أميركية.

تأتي هذه الهجمات الجديدة غداة مقتل شخص في ضربة إيرانية أصابت مبنى شركة صينية في الكويت.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن "القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها".

مضيفا أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية... تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأعلنت إيران الجمعة تنفيذ ضربات في الكويت استهدفت قاعدة أحمد الجابر الجوية، غداة إعلان استهدافها القاعدة الجوية الأميركية علي السالم.

وأفاد الجيش الإيراني في بيان الجمعة بأنه استهدف "حظائر طائرات مقاتلة وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومستودعات معدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".

وأضاف أن هذه الغارات جاءت "ردا على العدوان الأخير الذي شنّه الجيش الأميركي الإرهابي على بلادنا، وهجومه الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت الخميس في بيان مصرع عامل ووقوع أضرار مادية جسيمة إثر "العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد".

ولفت المتحدث باسم سفارة الصين لدى الكويت، في تصريح لوكالة فرانس برس، الى تعرض "مركبة تابعة لمقاول كويتي من الباطن يعمل في مشروع تنفذه شركة صينية لهجوم"، وأضاف أن ذلك "أدى إلى مقتل سائق يحمل الجنسية النيبالية".

وتتعرض الكويت منذ أسابيع لهجمات إيرانية، مع إطلاق طهران صواريخ ومسيّرات نحو دول حليفة لواشنطن في المنطقة، خصوصا في الخليج، ردا على القصف الأميركي لأراضيها، مع تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران.

وخلال تموز/يوليو، أعلنت الكويت عن هجمات طالت منشآت ومعسكرات تابعة لجيشها ووقوع إصابات في صفوف القوات المسلحة، إلى جانب هجمات متكررة ألحقت أضرارا بمنشآت لتوليد الكهرباء والمياه.

المصدر: فرانس برس