وزير الطاقة التركي يعلن توقيع اتفاقية مع العراق لإعادة تشغيل خط جيهان النفطي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع العراق لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان.

وقال بيرقدار في بيانٍ له: وقّعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط التركية (بوتاش) وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا.

وأضاف: بينما نواصل العمل على اتفاقية طويلة الأجل جديدة لهذا الخط، الذي شكّل ممراً استراتيجياً للطاقة بين بلدينا لما يقارب نصف قرن، فقد نفّذنا اتفاقية العبور هذه التي تغطي طاقة استيعابية تبلغ 750 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن "هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية".

وتابع: هدفنا هو الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية إلى أقصى حد ممكن وتحقيق تعاون شامل وطويل الأمد من شأنه أن يفتح حقبة جديدة في الشراكة التركية العراقية في مجال الطاقة، ونقل موارد الطاقة في العراق والمنطقة إلى الأسواق العالمية عبر جيهان.

واليوم السبت، توجّه وزير النفط الاتحادي، باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رسمية بهدف استكمال المباحثات والتفاهمات المشتركة بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.

وقال وزير النفط باسم العبادي إن زيارته "تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي، بشأن اتفاقية نقل وتصدير النفط الخام عبر الأنبوب العراقي – التركي وصولاً إلى ميناء جيهان، وبما يسهم في زيادة الطاقات التصديرية، وتوفر مرونة أكبر في عمليات تصدير النفط الخام ، عبر إيجاد بدائل تصديرية تدعم زيادة الإيرادات، وتقلل الاعتماد على المنافذ التقليدية".