إيران توضح سبب انفجار "كرمانشاه".. قذيفة تعود لنحو 38 عاماً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أن الانفجار الذي سُمع في محيط مدينة إسلام آباد غرب بمحافظة كرمانشاه نجم عن انفجار قذيفة مدفع غير منفجرة تعود إلى أكثر من 38 عاماً، نافية في الوقت ذاته وقوع أي هجوم على المنطقة.

كانت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس"، قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار في محيط مدينة إسلام آباد غرب، دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق في البداية.

بدوره، قال مسؤول محلي بمدينة إسلام آباد، إن فرق الطوارئ توجهت فوراً إلى موقع الانفجار، الذي وقع على بعد نحو 50 متراً من الجسر الدائري الشرقي للمدينة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم".

هذا وأضاف المسؤول الإيراني أن حريقاً اندلع في الموقع قبل وقوع الانفجار، وأن الحرارة الشديدة الناتجة عنه تسببت في انفجار قذيفة مدفع غير منفجرة تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988، مؤكداً أن "الحادث لا يرتبط بأي هجوم".

تخلص من ذخائر غير منفجرة

في سياق متصل، أعلنت السلطات في محافظة أصفهان احتمال سماع دوي انفجارات مُسيطر عليها في عدد من المناطق جنوب المحافظة، نتيجة عمليات مبرمجة للتخلص من ذخائر غير منفجرة متبقية من الحرب.

إلى ذلك، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان، منصور شيشهفروش، إن فرقاً فنية ستنفذ، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى فترة ما بعد الظهر، عمليات تفجير مُسيطر عليها لتدمير ذخائر غير منفجرة في مناطق إبريشم، وجنوب أصفهان، وبهارستان، وصفه.

وأوضح أن دوي هذه الانفجارات قد يُسمع في المناطق المجاورة، مؤكداً أنها عمليات مخطط لها مسبقاً وتنفذها فرق متخصصة، ولا ترتبط بأي حادث أمني أو تهديد جديد، ولا تستدعي القلق، وفق تعبيره.