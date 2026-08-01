واشنطن توجه تهماً لمدير منظمة إغاثية بتمويل "الإرهاب" ودعم حركة حماس

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة 31 تموز/یولیو 2026، عن توجيه ثلاث تهم بحق المواطن التركي محمد يوسف حسنة، تتعلق بتقديم دعم مادي وتمويل لحركة حماس، بالإضافة إلى تهم متصلة بتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن المتهم، المعروف بلقبي "أورهان كوركماز" و"أبو البراء" والمقيم في إسطنبول، أوقف في بريطانيا بناءً على طلب أمريكي. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن حسنة (45 عاماً) استغل منصبه مديراً لمنظمة "شام الخيرية" المسجلة في لندن، لتحويل أموال ومساعدات إلى حماس تحت غطاء العمل الإنساني، وذلك بالتنسيق المباشر مع القيادي في الحركة غازي حمد منذ عام 2023.

وتضمنت الاتهامات ترتيب عمليات تسليم أموال نقدية وشراء إمدادات ونقلها عبر شاحنات من مصر إلى غزة، وتوزيعها على مستودعات تابعة للحركة وفق تعليمات مباشرة من قياداتها. وفي هذا السياق، صرح مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي، جون أيزنبرغ، أن هذه الأموال تتدفق عبر منظمات "وهمية" لتغذية الأنشطة الإرهابية، مشيراً إلى الهجمات التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، أكد جارود براون، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الالتزام بقطع سبل التمويل عن المنظمات الإرهابية الدولية، متهماً حسنة باستخدام الغطاء الإغاثي لتوفير الدعم المالي واللوجستي لحماس.

تأتي هذه التحركات القضائية ضمن حملة أوسع تقودها وزارة العدل والخزانة الأمريكية منذ أواخر عام 2023 لتجفيف منابع تمويل حماس دولياً. وتفيد تقارير استخباراتية أمريكية وبريطانية بأن الحركة تعتمد على شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية والشركات الواجهة في عدة دول، من بينها تركيا ودول في الخليج وأوروبا.

يذكر أن بريطانيا كانت قد صنفت حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية" محظورة بالكامل في عام 2021، وهو ما سهل التعاون القانوني الحالي بين لندن وواشنطن في عملية القبض على المتهم وتفتيش مقار المنظمة.





