بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان لمدة عام

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أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق وتركيا في العاصمة أنقرة، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2025، اتفاقية رسمية لمواصلة ضخ وتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب جيهان لمدة عام كامل، بسقف تصديري يصل إلى 750 ألف برميل يومياً.

وذكر وزير النفط باسم محمد خضير أن الاتفاقية وُقعت مع وزارة الطاقة وشركة "بوتاش" التركيتين، مبيناً أنها تهدف لتأمين منافذ التصدير الاستراتيجية وتعزيز الصناعة النفطية، وذلك استناداً إلى رؤية واستراتيجية رئيس الوزراء الاتحادي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية مع تركيا.

وأوضح خضير أن المفاوضات نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق بعد انتهاء العمل بالاتفاقية السابقة في 26 تموز/يوليو الماضي، مشيراً إلى وجود مساعٍ لإعداد وصياغة اتفاقية إطارية جديدة خلال العام الحالي تهدف لرفع السقف التصديري والوصول إلى 1.5 مليون برميل يومياً، عبر تحديث اتفاقية عام 1973.

من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الاتفاقية التي وقعتها شركة "بوتاش" مع شركتي "سومو" والوطنية للنفط العراقيتين تضمن الاستخدام الأمثل لخط الأنابيب الذي يمثل ممراً استراتيجياً للطاقة منذ نحو نصف قرن. وأضاف أن الهدف هو تحقيق تعاون شامل طويل الأمد يفتح حقبة جديدة في الشراكة بين البلدين، بما يضمن أمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية.

وشملت المباحثات بين الجانبين آفاقاً استثمارية تتجاوز عمليات النقل، لتشمل تطوير الحقول النفطية داخل العراق وعقد شراكات استراتيجية بين الشركات العراقية والتركية في قطاعات المنبع والمصب (Upstream & Downstream).





المصدر: واع