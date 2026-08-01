طلبات الحج تتجاوز 45 ألفاً.. والمتحدث الرسمي: 5 آب آخر موعد للتسجيل ولن يُمدَّد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، آخر المستجدات بشأن عملية تسجيل المواطنين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال ستوني إن عدد طلبات التسجيل لأداء فريضة الحج تجاوز حتى الآن 45 ألف طلب، مشيراً إلى أن عملية التسجيل مستمرة بصورة طبيعية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

وأكد المتحدث الرسمي أن يوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، عند الساعة 12 ليلاً، هو الموعد النهائي للتسجيل.

ودعا ستوني المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مشدداً على أن فترة التسجيل لن يتم تمديدها بأي شكل من الأشكال.