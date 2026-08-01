البنتاغون لكوردستان24: الجيش الأمريكي هو الأقوى عالمياً ويمتلك ترسانة عميقة وجاهزية تامة

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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات المسلحة الأمريكية تحتفظ بكامل جاهزيتها وتفوقها العسكري، وتملك كل ما يلزم لتنفيذ المهام والعمليات في أي وقت ومكان يحدده رئيس الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شان بارنيل، في تصريح خاص: "إن الجيش الأمريكي هو القوة الأكثر تأثيراً والأقوى في العالم، ويمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للتحرك والتنفيذ وفق ما يقرره رئيس البلاد وفي الزمان والمكان اللذين يختارهما".

وأوضح بارنيل أن القوات الأمريكية نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ سلسة من العمليات النوعية عبر مختلف القيادات القتالية حول العالم، مشدداً على أن هذه التحركات لم تؤثر على حجم الجاهزية أو مخزون السلاح.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون: "لقد نفذنا عمليات ناجحة متعددة عبر مختلف نطاقات المسؤولية والقيادات القتالية، بالتوازي مع ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بترسانة عميقة ومتطورة من القدرات العسكرية الكفيلة بحماية شعبنا ودعم مصالحنا حول العالم".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز حضورها وإعادة تموضع قواتها في عدد من المناطق الاستراتيجية لضمان الاستقرار الردع الإقليمي والدولي.