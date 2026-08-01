11 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس

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أربيل (كوردستان 24)- انفجرت شاحنة السبت قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا، ما أسفر عن اصابة 11 شخصا على الاقل، وذلك قبل ستة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا.

وصوّر صحافيون في وكالة فرانس برس السيارة المحترقة وواجهات مدمرة فيما كان عناصر في الشرطة وجنود وسكان يدنون من مكان الهجوم في كوكوتا.

وأفاد رئيس بلدية المدينة بإصابة 11 شخصا على الأقل في الانفجار.

وصرح المسؤول الأمني المحلي جورج كوينتيرو للصحافيين "أحصينا ثمانية جرحى بين عناصر الشرطة، إضافة الى ثلاثة مدنيين. إنه عمل وحشي وعنيف".

وسيؤدي أبيلاردو دي لا إسبريلا، اليميني المتطرف، اليمين الدستورية في السابع من آب/اغسطس في مدينة كالي، خلفا لغوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد.

وكتب الرئيس المنتخب على منصة اكس "أدين بشدة الاعتداء الارهابي الجبان الذي وقع في كوكوتا واستهدف شرطتنا الوطنية. الإرهاب لن يكسر إرادة الكولومبيين للعيش بسلام وأمن".

ويقام حفل تنصيب الرئيس عادة في مبنى الكونغرس في بوغوتا، لكن الرئيس المنتخب طلب نقله إلى جنوب غرب البلاد الذي يشهد اشتباكات بين عصابات المخدرات وميليشيات متمردة.

يحظى الرئيس المنتخب بدعم الولايات المتحدة، ووعد بتكثيف التصدي للمتمردين وعصابات المخدرات، علما أن كولومبيا هي أول منتج للكوكايين في العالم.

وأمهل دي لا إسبريلا الذي سيتولى منصبه في السابع من آب/اغسطس، جميع المجرمين شهرا للاستسلام، واعدا بحملات قصف واسعة تطال عصابات المخدرات النافذة.